Поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге Красноярского края, возобновили

В Красноярском крае спасатели возобновили поисковую операцию по розыску семьи Усольцевых, пропавшей в горной тайге, сообщил ТАСС со ссылкой на профессиональное аварийно-спасательное формирование Красноярского края «Спасатель». Работы начались после почти месячного перерыва.

Предыдущий этап активных поисков был завершен 12 октября. Тогда спасатели объяснили, что поисковые мероприятия осложняют сложный рельеф местности и неблагоприятные погодные условия.

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина пропали 28 сентября после того, как отправились в поход к популярной среди туристов горе Буратинка в районе Минской петли. С того момента никаких зацепок о судьбе семьи спасателям и волонтерам найти не удалось.

Все оперативные мероприятия проводились в локации, где в последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона главы семейства.

По словам организатора экстремальных походов Алексея Тайганавта, одной из вероятных версий исчезновения целого семейства мог стать удар молнии.

Местные жители уже прозвали аномальную зону, где пропали люди, «Усольцевским треугольником» по аналогии с известными загадочными территориями.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) назначил ДНК-тесты по уголовному делу об исчезновении семьи Усольцевых.