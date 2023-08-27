Заблудившиеся в горах Армении российские туристы были спасены

Как сообщает сайт aif.ru , один из них отказался от медицинской помощи.

Россияне заблудились в горно-лесистой местности Армении. К счастью, их спасли местные сотрудники спасательной службы. Данная информация стала известна благодаря Министерству внутренних дел страны.

Как выяснилось, в субботу, 26 августа, группа туристов ушла в поход. В итоге, они заблудились в лесу, расположенном у села под называнием Хачардзан. Один из участников похода и вовсе повредил ногу. Уже на месте обнаружили пять граждан Российской Федерации и двоих граждан Армении. Они были доставлены в город Дилижан.

Согласно данным ведомства, тогда же заблудились еще три россиянина в горах Хосровского заповедника. Уточняется, что их сопроводили в село Гохт.