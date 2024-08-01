Заброшенное кирпичное здание снесли ради безопасности жителей подмосковного поселка Старый городок

В Одинцовском городском округе в поселке Старый городок вблизи дома № 8 на улице Почтовая было выявлено и демонтировано заброшенное строение нежилого назначения. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Отмечается, что аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание нежилого назначения общей площадью почти шестьсот квадратных метров. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки, продолжительное время не эксплуатировалось и находилось в заброшенном состоянии. Кроме того, сооружение сильно пострадало в результате пожара и начало быстро разрушаться.

Так, в администрацию Одинцовского городского округа поступали обращения жителей через портал «Добродел» о необходимости сноса заброшенной постройки и приведения в соответствие прилегающей территории. В результате в июле текущего года силами администрации были проведены необходимые работы, в настоящий момент территория свободна от аварийного сооружения и строительного мусора.

Всего на территории муниципалитета было выявлено 940 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 780 объектов, что составляет 83% от общего количества.