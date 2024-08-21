Заброшенное здание сгорело ночью в Балашихе

Минувшей ночью в Балашихе сгорело заброшенное здание, сообщает Regions , публикуя кадры с места ЧП.

По информации издания, постройка, где произошел пожар, находится на улице Зеленая. Информация о пострадавших не поступала.

Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее сильный пожар произошел в частном доме в коттеджном поселке под Истрой. Пострадали двое подростков. Причиной возгорания стала попытка школьников разжечь камин, в итоге несовершеннолетние получили серьезные ожоги.