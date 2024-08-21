Заброшенное здание сгорело ночью в Балашихе
Фото: [t.me/newsregions]
Минувшей ночью в Балашихе сгорело заброшенное здание, сообщает Regions, публикуя кадры с места ЧП.
По информации издания, постройка, где произошел пожар, находится на улице Зеленая. Информация о пострадавших не поступала.
Других подробностей происшествия не приводится.
Ранее сильный пожар произошел в частном доме в коттеджном поселке под Истрой. Пострадали двое подростков. Причиной возгорания стала попытка школьников разжечь камин, в итоге несовершеннолетние получили серьезные ожоги.