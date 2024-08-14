Двое подростков пострадали при пожаре в коттедже в Истре

В частном доме в коттеджном поселке под Истрой произошел пожар, в результате возгорания пострадали двое подростков.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, жители вспыхнувшего дома сорок минут пытались самостоятельно справиться с огнем, а затем вызвали спасателей.

К тушению привлекали четырнадцать человек и три единицы техники. Огонь был ликвидирован на площади шестнадцать квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после смертельного пожара в гостинице.