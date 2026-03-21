Забудьте о таблетках: назван доступный продукт для мозга из леса и магазина

Японские исследователи обнаружили, что систематическое употребление грибов может быть связано с улучшением показателей кратковременной и рабочей памяти у людей среднего и пожилого возраста. Результаты работы, опубликованные в журнале Food and Function, основаны на данных долгосрочного проекта NILS-LSA, в котором участвовали более 3,1 тысячи жителей Японии.

Наблюдение за добровольцами продолжалось в среднем 10,5 года. На старте исследования ученые фиксировали ежедневное потребление грибов, а затем сопоставляли эти данные с результатами когнитивных тестов. Для оценки памяти использовалось задание на повторение цифр, позволяющее определить способность удерживать и обрабатывать информацию.

Анализ показал, что участники, чаще включавшие грибы в свой рацион, демонстрировали более высокие результаты. При этом наиболее выраженный эффект наблюдался не при минимальном, а при умеренном и повышенном уровне потребления. Авторы отметили, что зависимость носит нелинейный характер — показатели улучшались по мере увеличения количества грибов в меню.

Исследователи связывают этот эффект с биологически активными веществами, содержащимися в продукте: эрготионеином, бета-глюканами и другими соединениями, которые в предыдущих работах ассоциировались с защитой нервной ткани. В то же время специалисты подчеркнули наблюдательный характер исследования, поэтому делать вывод о прямой причинно-следственной связи пока преждевременно. Тем не менее полученные данные позволяют рассматривать грибы как потенциально полезный элемент рациона для поддержания когнитивных функций с возрастом.