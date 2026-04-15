Забудьте об успокоительных: психолог выдвинула бесплатный и приятный метод борьбы со стрессом

Физическая близость способна регулировать гормональный фон и обеспечивать чувство психологической безопасности. Эксперт объяснила, как обычный поцелуй перенастраивает работу мозга и помогает организму выйти из режима постоянной тревоги.

Гормональный коктейль против напряжения

Психолог Кочита Сиси в интервью профильному изданию рассказала о мощном антистрессовом эффекте поцелуев. По ее словам, этот акт близости запускает в организме активную выработку «гормонов счастья». В частности, повышается уровень дофамина, отвечающего за удовольствие, окситоцина, формирующего привязанность, и эндорфинов, которые способствуют общему улучшению самочувствия. Одновременно с этим в крови падает концентрация кортизола — главного маркера стресса.

Сигнал о безопасности для мозга

Специалистка пояснила механизм воздействия поцелуев на нервную систему. Мозг воспринимает этот жест как подтверждение межличностной безопасности, что заставляет защитные системы организма снизить свою активность. Кроме того, физический контакт помогает прервать цепочку негативных навязчивых мыслей, возвращая человека в состояние осознанности и текущего момента.

Психологические барьеры и исключения

Несмотря на общую пользу, эксперт отметила, что для некоторых людей поцелуи могут стать дополнительным источником дискомфорта. Причинами такой реакции часто становятся прошлый негативный опыт, неразрешенные конфликты в паре или подсознательный страх быть отвергнутым. В этих случаях приятная процедура может вызвать обратный эффект и усилить чувство тревоги.

Физиология благополучия

Кочита Сиси подчеркнула, что регулярное проявление нежности является естественным и доступным способом поддержания психического здоровья. Снижение уровня кортизола не только улучшает настроение в моменте, но и позитивно сказывается на работе сердечно-сосудистой и иммунной систем, которые первыми страдают от накопленного жизненного напряжения.