«Забыли отечественную классику»: стали известны самые популярные книги в России

Сервис цифровой дистрибуции книг «Литрес» опубликовал список самых популярных произведений на своей платформе, сообщают «Известия».

Первое место в рейтинге занял роман-антиутопия «1984» британского писателя Джорджа Оруэлла, что особенно не понравилось россиянам.

«Считаю «1984» переоцененным»; «Антиутопии — это политические сказочки. Реальность сложнее»; «В таких подборках традиционно забывают отечественную классику», — комментируют россияне.

Остальные места списка заняли бестселлеры Виктора Пелевина «TRANSHUMANISM INC.» (второе место) и «KGBT+» (третье место), а также еще две антиутопии: «Атлант расправил плечи» Айн Рэнда (четвертое место) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (пятое место).

Ранее почти аналогичный состав авторов уже появился в топе наиболее покупаемых книг в московских отделениях магазина «Республика».