Забытый суперфуд: какие неприхотливые растения могут спасти человечество от голода

PNAS: дефицит овощей вошел в топ-5 главных рисков для здоровья населения Земли

Общество

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что жители большинства стран мира употребляют на 40% меньше овощей, чем необходимо для здорового питания. Ученые предупреждают, что дефицит овощных культур вошел в пятерку главных рисков для здоровья населения планеты, а утрата их диких видов и редких сортов грозит разрушением всей глобальной продовольственной системы.

Причины дефицита и проблемы монокультуризации

Ученые отмечают, что текущее обеднение ассортимента овощей стало результатом развития масштабного промышленного сельского хозяйства. Для фермеров выращивание многих овощных культур остается экономически рискованным из-за их высокой скоропортяемости и коротких сроков хранения. В условиях ограниченных семейных бюджетов потребители также все чаще исключают овощи из списка покупок. Это привело к ситуации, когда на мировом рынке доминируют всего несколько видов (например, томаты, лук и салат), тогда как тысячи других сортов игнорируются. В частности, из более чем 4 000 известных сортов картофеля в США массово используются лишь единицы.

Риски утраты генетического разнообразия

По данным ООН, около 25% всех диких родственников культурных овощей на сегодняшний день находятся под угрозой полного исчезновения. Утрата биологического разнообразия несет в себе двойную угрозу:

  • Потеря уникальных питательных веществ, микроэлементов и витаминов, необходимых для здоровья человека.
  • Утрата генетического материала, требуемого для выведения новых сортов, устойчивых к климатическим изменениям, засухе и вредителям.

Перспективные региональные культуры и пути решения кризиса

Для преодоления продовольственного кризиса специалисты призывают выходить за рамки стандартного набора сельхозкультур и обратить внимание на неприхотливые региональные растения с высоким питательным потенциалом:

  • Африканская паутинная капуста
  • Слизистая капуста (Тихоокеанский регион)
  • Горькая дыня
  • Традиционные виды тыкв

Авторы работы подчеркивают, что простого наращивания объемов производства привычных видов недостаточно. Необходимо формировать банки генов для сохранения редких сортов, субсидировать разнообразие сельхозкультур и интегрировать региональные виды в глобальные программы здорового питания.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное