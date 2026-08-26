Забытый суперфуд: какие неприхотливые растения могут спасти человечество от голода

Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что жители большинства стран мира употребляют на 40% меньше овощей, чем необходимо для здорового питания. Ученые предупреждают, что дефицит овощных культур вошел в пятерку главных рисков для здоровья населения планеты, а утрата их диких видов и редких сортов грозит разрушением всей глобальной продовольственной системы.

Причины дефицита и проблемы монокультуризации

Ученые отмечают, что текущее обеднение ассортимента овощей стало результатом развития масштабного промышленного сельского хозяйства. Для фермеров выращивание многих овощных культур остается экономически рискованным из-за их высокой скоропортяемости и коротких сроков хранения. В условиях ограниченных семейных бюджетов потребители также все чаще исключают овощи из списка покупок. Это привело к ситуации, когда на мировом рынке доминируют всего несколько видов (например, томаты, лук и салат), тогда как тысячи других сортов игнорируются. В частности, из более чем 4 000 известных сортов картофеля в США массово используются лишь единицы.

Риски утраты генетического разнообразия

По данным ООН, около 25% всех диких родственников культурных овощей на сегодняшний день находятся под угрозой полного исчезновения. Утрата биологического разнообразия несет в себе двойную угрозу:

Потеря уникальных питательных веществ, микроэлементов и витаминов, необходимых для здоровья человека.

Утрата генетического материала, требуемого для выведения новых сортов, устойчивых к климатическим изменениям, засухе и вредителям.

Перспективные региональные культуры и пути решения кризиса

Для преодоления продовольственного кризиса специалисты призывают выходить за рамки стандартного набора сельхозкультур и обратить внимание на неприхотливые региональные растения с высоким питательным потенциалом:

Африканская паутинная капуста

Слизистая капуста (Тихоокеанский регион)

Горькая дыня

Традиционные виды тыкв

Авторы работы подчеркивают, что простого наращивания объемов производства привычных видов недостаточно. Необходимо формировать банки генов для сохранения редких сортов, субсидировать разнообразие сельхозкультур и интегрировать региональные виды в глобальные программы здорового питания.