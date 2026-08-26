Забытый суперфуд: какие неприхотливые растения могут спасти человечество от голода
PNAS: дефицит овощей вошел в топ-5 главных рисков для здоровья населения Земли
Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показало, что жители большинства стран мира употребляют на 40% меньше овощей, чем необходимо для здорового питания. Ученые предупреждают, что дефицит овощных культур вошел в пятерку главных рисков для здоровья населения планеты, а утрата их диких видов и редких сортов грозит разрушением всей глобальной продовольственной системы.
Причины дефицита и проблемы монокультуризации
Ученые отмечают, что текущее обеднение ассортимента овощей стало результатом развития масштабного промышленного сельского хозяйства. Для фермеров выращивание многих овощных культур остается экономически рискованным из-за их высокой скоропортяемости и коротких сроков хранения. В условиях ограниченных семейных бюджетов потребители также все чаще исключают овощи из списка покупок. Это привело к ситуации, когда на мировом рынке доминируют всего несколько видов (например, томаты, лук и салат), тогда как тысячи других сортов игнорируются. В частности, из более чем 4 000 известных сортов картофеля в США массово используются лишь единицы.
Риски утраты генетического разнообразия
По данным ООН, около 25% всех диких родственников культурных овощей на сегодняшний день находятся под угрозой полного исчезновения. Утрата биологического разнообразия несет в себе двойную угрозу:
- Потеря уникальных питательных веществ, микроэлементов и витаминов, необходимых для здоровья человека.
- Утрата генетического материала, требуемого для выведения новых сортов, устойчивых к климатическим изменениям, засухе и вредителям.
Перспективные региональные культуры и пути решения кризиса
Для преодоления продовольственного кризиса специалисты призывают выходить за рамки стандартного набора сельхозкультур и обратить внимание на неприхотливые региональные растения с высоким питательным потенциалом:
- Африканская паутинная капуста
- Слизистая капуста (Тихоокеанский регион)
- Горькая дыня
- Традиционные виды тыкв
Авторы работы подчеркивают, что простого наращивания объемов производства привычных видов недостаточно. Необходимо формировать банки генов для сохранения редких сортов, субсидировать разнообразие сельхозкультур и интегрировать региональные виды в глобальные программы здорового питания.