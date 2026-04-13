«Зачем Бали, когда город стал лужей»: качок-экстремал устроил заплыв в луже городского сквера

Весеннее потепление в Новосибирске привело к подтоплениям. Из-за активного таяния снега дороги и тротуары превратились в глубокие водоемы, что серьезно осложнило движение транспорта и передвижение пешеходов. Горожане публикуют кадры стихийных озер в соцсетях, а коммунальные службы продолжают откачивать воду. Однако, как узнал «Om1 Новосибирск» , некоторые жители подходят к проблеме с неожиданной стороны. Один из новосибирцев, обладающий спортивным телосложением, решил использовать огромную лужу в Тимирязевском сквере как природную купель.

Корреспондент сибирского издания запечатлел необычный перформанс. Мужчина по имени Николай объяснил свое решение просто: зачем лететь на Бали, если город сам превратился в сплошную лужу. По его словам, виды в сквере открываются шикарные, хотя вода оказалась холодновата.

Сибиряк также добавил, что эта лужа появляется в Тимирязевском сквере каждый год и держится с весны до начала лета. Жители обычно обходят ее стороной, но местные дети, напротив, не боятся водных процедур и часто залезают в воду играть. Мужчина также пошутил, что в следующий раз попробует порыбачить в этой луже — вдруг там уже завелись караси.

«Зачем ехать на Бали, когда Новосибирск стал одной сплошной лужей. Вот я и решил искупаться, далеко не мотаясь. Виды шикарные, правда, вода холодновата», — поделился читатель Николай.

Впрочем, не все новосибирцы разделяют такой ироничный подход. Многие горожане жалуются на непроходимые дворы и тротуары, где приходится буквально прокладывать путь через воду. У железнодорожных переездов жители даже строят переправы из деревянных поддонов, чтобы хоть как-то решить проблему.

На сайте мэрии Новосибирска опубликована инструкция для пострадавших от паводка. Гражданам рекомендуют обращаться с жалобами в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

