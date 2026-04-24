«Задел маму»: Задержанный в Махачкале объяснил, почему напал на врача

В Махачкале задержанный за нападение на двух медиков в больнице во время допроса пояснил, что атаковал хирурга умышленно. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

«Нанес ножевые ранения хирургу за то, что он задел маму», — сказал мужчина.

При этом задержанный подчеркнул, что убивать врача не планировал. В пресс-службе уточнили: под словом «задел» подозреваемый имел в виду отказ хирурга оказать медицинскую помощь его матери. Женщина около месяца назад обращалась в эту же больницу с жалобами на боли в почках. Сам мужчина, по его собственным словам, не знал, что его матери требовались врачи другой специализации — терапевт или нефролог.

Второй пострадавший — травматолог — получил ножевые ранения лишь потому, что попытался вступиться за коллегу. Состояние хирурга врачи оценивают как критическое.

Ранее сообщалось о том, что резню в больнице Махачкалы устроил бывший кандидат в депутаты.