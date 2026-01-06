Задержание в стиле «ледникового периода»: в Днепропетровске военкомы тащили полуголого мужчину по снегу до автобуса

Как сообщает «Страна.ua», группа из семи военкомов применила физическую силу для того, чтобы доставить мужчину в микроавтобус. В ходе задержания его протащили несколько десятков метров по заснеженной дороге практически без одежды.

В подтверждение своих слов издание опубликовало в телеграм-канале видеозапись происшествия. На кадрах видно, как несколько человек в военной форме тащат по снегу сопротивляющегося мужчину, после чего заталкивают его в ожидающий «бусик». Обстоятельства, предшествовавшие этой силовой операции, в публикации не уточняются.

Ранее сообщалось о том, что украинские уклонисты массово прячутся на заводах и фермах.