Задержания в Росгвардии: служба безопасности провела операцию в Северной Осетии

В Северной Осетии разворачивается дело о коррупционных проявлениях в силовых структурах — сотрудники управления Росгвардии по республике задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.

Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в Росгвардии придерживаются «жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления». Операция проводилась силами внутренней безопасности.

«Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления», — сказали в ведомстве.

По предварительным данным, среди задержанных оказалось руководящее звено — ранее в правоохранительных органах сообщили, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Глотой проводятся следственные действия. Количество задержанных не уточняется.

