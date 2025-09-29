Задержания в Росгвардии: служба безопасности провела операцию в Северной Осетии
В Северной Осетии задержаны должностные лица управления Росгвардии
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В Северной Осетии разворачивается дело о коррупционных проявлениях в силовых структурах — сотрудники управления Росгвардии по республике задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии.
Как подтвердили РИА Новости в пресс-службе ведомства, в Росгвардии придерживаются «жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления». Операция проводилась силами внутренней безопасности.
«Должностные лица задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления», — сказали в ведомстве.
По предварительным данным, среди задержанных оказалось руководящее звено — ранее в правоохранительных органах сообщили, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Глотой проводятся следственные действия. Количество задержанных не уточняется.
Ранее сообщалось, что студентов-героев призвали наградить за задержание агрессора с ножом в техникуме.