Загадка для прессы: журналист попросил Путина подмигнуть, если инопланетяне реальны

Во время масштабной итоговой пресс-конференции, объединенной с прямой линией, Владимир Путин элегантно уклонился от провокационного вопроса о внеземных цивилизациях. Журналист ВГТРК Павел Зарубин напрямую попросил президента подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетян, но эта информация засекречена.

Ответ главы государства был исполнен дипломатии и легкого юмора. «Я вам подмигну потом», — с улыбкой пообещал Путин, оставив публику и журналистов без однозначного подтверждения, но и не отрицая прямо возможности такой тайны.

Этот обмен репликами стал одним из запоминающихся неформальных моментов программы «Итоги года с Владимиром Путиным», которая стартовала в полдень и продолжает собирать вопросы от граждан до самого окончания эфира.