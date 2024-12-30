Загадочная челябинская женщина-ниндзя стянула бутылку вина из-под елки

Как передает BAZA, досадный инцидент произошел во вторник днем, 30 декабря, в Челябинске в ЖК «Парковый Премиум». Там местные жители поставили под Новый год елочку в холле дома и положили под дерево бутафорские подарки и для красоты бутылочку шампанского вина «Асти».

Но, как сообщается, одной из жительниц дома то ли с утра сильно не хватило выпитого ранее спиртного, то ли до магазина лениво было дойти, то ли просто одолел приступ клептомании. В общем, дама вышла и, пока никого у елочки не было, и стащила заветную бутылку.

«Обернувшись шарфом и оставив прорези для глаз, женщина прокралась в холл и стащила вино. Предновогоднее маленькое преступление попало на камеры виденаблюдения», — приводится в публикации.

Отмечается, что теперь жители жилищного комплекса в домовом чате во всю гадают, в какой же квартире в их доме завелся ниндзя-воришка.

Ранее сообщалось, что иммунолог Болибок дал несколько советов россиянам, как не перебрать с алкоголем на Новый год.