Иммунолог Болибок посоветовал россиянам, как не перебрать с алкоголем на Новый год

Специалист по иммунологии Владимир Болибок в интервью RT поделился рекомендациями по употреблению алкогольных напитков в новогодние праздники. Он отметил, что не существует безопасной дозы алкоголя, как это часто утверждается в СМИ.

Эксперт подчеркнул, что спиртные напитки, проникая в кровоток, способствуют усилению процесса свёртывания крови. В условиях продолжающейся коронавирусной инфекции, вызывающей помимо прочего повышенную свёртываемость крови, такое неблагоприятное сочетание может иметь крайне негативные последствия.

«Безопасная доза — это ноль. На новогоднем застолье много едят, много копченостей, соленостей и так далее, все это меняет достаточно сильно состав крови. Если еще добавить алкоголь, то люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, те люди, у которых изменена свертываемость крови, они могут пострадать, у них могут быть осложнения», — отметил Болибок.

Специалист рекомендует вовсе отказаться от употребления алкоголя. Однако, если человек всё же решится на рюмку-другую во время новогоднего застолья, он должен не забывать о том, что при некоторых хронических заболеваниях алкоголь категорически противопоказан при приёме определённых лекарств.

«Речь идет о людях, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, с нарушениями свертываемости крови и тех, кто принимает какие-либо лекарства при наличии хронических заболеваний», — добавил врач.

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