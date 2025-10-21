Загадочные укусы во Вьетнаме встревожили туристов

Российские туристы, отдыхающие во Вьетнаме, сообщили о загадочных укусах, появляющихся после посещения пляжей. Как пишет Life со ссылкой на телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА, случаи фиксируются уже более недели в популярных курортных зонах страны — Нячанге и Дананге.

Отдыхающие утверждают, что укусы появляются после дневных купаний и прогулок по побережью. Даже на территориях дорогих гостиничных комплексов, включая Vinpearl Resort Nha Trang, отдыхающим не удается избежать нападений. На коже возникают красные точки и волдыри, сопровождающиеся зудом и жжением.

По словам пострадавших, в ночное время неприятные ощущения усиливаются, мешая спать. Некоторые туристы жалуются также на слабость и ломоту в теле. Врачи частных клиник, к которым обратились отдыхающие, предположили, что причиной могут быть укусы песчаных блох или микроскопических паразитов, активизировавшихся из-за высокой влажности и жары.

Местные службы пока не подтвердили источник проблемы, но власти курортов усилили санитарную обработку пляжей. Туристам рекомендуют временно избегать длительного пребывания на песке без подстилки и пользоваться репеллентами с максимальной защитой.

По словам специалистов, подобные случаи уже фиксировались в прибрежных районах Юго-Восточной Азии, особенно после проливных дождей, когда паразиты выходят ближе к поверхности песка.

Ранее сообщалось, что высокие цены на авиабилеты сделали Таиланд малопривлекательным для отдыхающих.