«Загляни в 2062-й год»: Ты сможешь увидеть похороны Путина, увидеть Украину членом НАТО

В украинском сегменте социальных сетей набирает популярность видео «Загляни в будущее», созданное Львовским ТЦК. В этом ролике пожилой украинец, убеждённый в своей правоте, размышляет о жизни и вспоминает, как ему казалось, самые яркие моменты своего прошлого.

Действие происходит в 2062 году. Среди прочего там можно посмотреть по телевизору «похороны» президента России Владимира Путина, увидеть, как Украина стала-таки членом НАТО.

Также можно лицезреть, как английский станет вторым государственным в Украине — члене ЕС и НАТО, а евро сменил гривну.

По словам персонажа видео, это станет реальностью, если вы уже сегодня присоединитесь к Вооружённым силам Украины и отправитесь на передовую в зону проведения специальной военной операции.

В подобных видео, как и обычно, создаётся ощущение, что сюжет скопирован с какого-то зарубежного видео и дополнен несколькими «украинскими» деталями.

Большинство интернет-пользователей с иронией отнеслись к этому видео, задаваясь вопросом: сколько ещё миллионов украинцев должно погибнуть, чтобы этот пожилой человек, сидя в кругу семьи, мог улыбаться в преклонном возрасте?