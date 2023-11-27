Загляните под капот: автомобилистов Подмосковья призывают быть внимательнее с наступлением холодов
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С наступлением холодов владельцам автомобилей стоит быть намного внимательнее, и дело касается не только дорог. Теперь под капотом авто могут скрываться не только сложные механизмы, но и бездомные животные.
«Бездомные животные, в частности кошки, ищут тепла, поэтому забираются под капот, и для их жизни в такой ситуации существует потенциальная опасность», — подчеркивает преподаватель ветеринарных дисциплин Коломенского аграрного колледжа Алена Линовицкая.
Отмечается, что проверка автомобиля перед началом поездки в холодное время года не только уменьшает риск повреждений автомобиля, но и способствует обеспечению безопасности животных, которые по самым разным причинам ищут убежище.
«Животные они достаточно пугливые, и бывает на фоне стресса даже домашнее животное, оказавшееся на улице, может прятаться под машиной, за колеса, не только под капот. Соответственно, когда водитель начинает отъезжать, он животное не замечает, и это становится причиной гибели. Поэтому я рекомендую обойти машину, посмотреть, есть ли животное под колесом, потому что такие трагические случаи бывали, и не раз», — рассказала Линовицкая.