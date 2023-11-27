Загляните под капот: автомобилистов Подмосковья призывают быть внимательнее с наступлением холодов

«Животные они достаточно пугливые, и бывает на фоне стресса даже домашнее животное, оказавшееся на улице, может прятаться под машиной, за колеса, не только под капот. Соответственно, когда водитель начинает отъезжать, он животное не замечает, и это становится причиной гибели. Поэтому я рекомендую обойти машину, посмотреть, есть ли животное под колесом, потому что такие трагические случаи бывали, и не раз», — рассказала Линовицкая.