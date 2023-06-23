«Заградотряды расстреливают своих же»: российский боец рассказал о контрнаступлении ВСУ

В связи со слухами о контрнаступлении Украины мы спросили бойцов на передовой, какая сейчас обстановка в Донбассе. Один из наших защитников, Александр В., рассказал, что происходит на передовой, и насколько рьяно идут вперед ВСУ.

По словам Александра, противник получил новые ракеты от западных стран. Правда, на его направлении их не очень много.

«Они летят в нашу сторону, но не сказать, чтобы прицельно или кучно. Не бывает так, чтобы противник выехал, встал на одном месте и оттуда стрелял по нашим позициям. Такого не было никогда, чтобы по нам прилетало 20 зарядов от «Хаймарса». Летит одна ракета, максимум три», — отмечает солдат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как считает Александр, если бы ракет у украинцев было в достатке, то они бы работали и днем, и ночью. Но, по мнению бойца, враг экономит заряды и тщательно прячет технику.

«Постоянно так: выехали на точку километрах в 90 от нас, одну ракету стрельнули и уехали. А нам остается только двигаться вперед», — смеется солдат.

По словам Александра, украинцы ничем не отличаются от российских солдат техникой боя. Однако ВСУ бьют по мирным жителям, как фашисты, подчеркивает собеседник.

«Они часто сдаются в плен и бросают позиции, убегают. А еще у них есть особый заградотряд, который не дает им отходить: солдат расстреливают свои же, когда они хотят оставить позицию», — вздыхает Александр.

Что касается напряженности обстановки, боец отметил нехватку времени: даже прошлым летом было попроще. Не летало так много беспилотников, не было столько сбросов снарядов. Как говорит Александр, раньше у солдат была неделя или даже две, чтобы снять и отправить на обучение расчет.

«Теперь есть работа всегда, каждый день. Когда нет работы по противнику, надо обслужить орудия, себя: помыться, постирать вещи, привести в порядок спальные места и позицию, заняться маскировкой и созданием ложных позиций», — перечисляет собеседник.

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