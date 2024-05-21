Загруженность дорог в Подмосковье этим утром оценивается в пять баллов

Утром во вторник загруженность дорог в Подмосковье составляет пять баллов, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сейчас основные заторы в сторону столицы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Можайском, Варшавском, Калужском, Осташковском, Носовихинском и Новорижском шоссе.

Также движение затруднено на трассах «Беларусь», «Волга» и «Крым», уточнили в ведомстве. Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что строительство Мытищинской хорды будет завершено в текущем году.