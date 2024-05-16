Загруженность дорог в Подмосковье утром в четверг оценивается в пять баллов

Этим утром на дорогах Подмосковья зафиксировано свыше миллиона автомобилей, загруженность оценивается в пять баллов.

Основные затруднения движения в сторону столицы сейчас наблюдаются на трассах «Беларусь», «Урал», «Волга», «Дон» и «Крым», сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Также заторы есть на Ленинградском, Варшавском, Пятницком, Щелковском, Киевском, Носовихинском и Новорижском шоссе, уточнили в ведомстве.

Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на мобильные телефоны и быть внимательными при перестроениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Пушкинском округе планируют расширить участок трассы «Холмогоры».