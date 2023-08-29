Захарова: Делегацию на саммите G20 возглавит глава МИД РФ

В начале сентября в Индии состоится саммит G20, представлять делегацию от России в Нью-Дели отправится глава МИД РФ. Об этом сообщает РИА Новости .

Возглавлять российскую делегацию на саммите Группы двадцати в Нью-Дели Лавров отправится по личному поручению Владимира Путина. Слухи о том, что в Индию направят именно руководителя МИД ходили давно, но теперь официальный представитель Мария Захарова подтвердила эту информацию. Также стало окончательно известно, что президент России саммит не посетит, об этом сообщил Дмитрий Песков.

Сообщается, что на саммит съедутся не только лидеры «двадцатки», но и приглашенные главы еще девяти стран. Ожидается, что к очной встрече присоединяться Бангладеш, Египет, Испания, Маврикия, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур.