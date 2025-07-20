Захарова на VK Fest объявила о своей коллаборации с Птахой

В рамках своего выступления на фестивале VK Fest, который проходит в эти дни в Москве, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о своей работе над совместным треком с популярным рэп-исполнителем Птахой (Давидом Нуриевым).

Дипломат сообщила, что уже готова демоверсия песни. Она охарактеризовала совместную работу с рэпером Птахой как «удивительное событие».

«Это реально коллаборация с Птахой. Полгода, как он позвонил, я ответила, и у нас получается что-то. Недели две назад было предварительное демо. Дальше следите за ним, когда он это выпустит», – сказала Захарова.

Мария Захарова также отметила, что не могла вообразить себе запись совместной композиции с Птахой, учитывая различия в их музыкальных стилях.

«У него все-таки рэп, речитатив. Своеобразная, очень индивидуальная манера. Но вот получилось», – заключила дипломат.

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