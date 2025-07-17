В Перу вдова станцевала тверк на похоронах мужа

В Перу вдова устроила необычные похороны мужа — она станцевала тверк перед его гробом под музыку реггетон-исполнителя. Об этом сообщает Lenta.ru.

Похороны в Перу превратились в неожиданное шоу — вдова покойного исполнила тверк перед его гробом. Родственники установили рядом с усопшим его картонную фигуру в полный рост, и именно перед ней женщина в черном продемонстрировала откровенный танец.

Церемония проходила под музыку местного реггетон-исполнителя El Cangri del Callao, известного своими выступлениями на похоронах. Артист утверждает, что его песни должны не скорбь разгонять, а поднимать настроение скорбящим.

Традиционные похороны в Латинской Америке нередко сопровождаются музыкой и даже танцами. Неизвестно, был ли это личный выбор женщины или часть местного обряда, но ролик уже разошелся по соцсетям.

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