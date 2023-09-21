Захарова придумала новую должность трансгендеру Саре Эштон-Чирилло, обещавшей убивать журналистов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свойственной ей ироничной манере прокомментировала отставку спикера-трансгендера Сил теробороны ВСУ Сары Эштон-Чирилло.

Напомним, последняя отличалась особой кровожадностью по отношению к российским журналистам, призывая убивать их по всему миру. По словам Захаровой, теперь стоит ждать назначения экс-спикера ВСУ на должность главного акушера Украины, как вариант.

«Кем теперь назначат, интересно? Министром дошкольного образования или главным акушером-гинекологом Украины?», — написала Захарова в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, официального представителя Сил теробороны ВСУ сержант Сару Эштон-Чирилло сняли с ранее занимаемой ею должности за неподобающие высказывания. В отношение военнослужащей инициировано расследование.