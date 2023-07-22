Как сообщает RT , виновные в жестокой расправе над Ростиславом Журавлевым, российским журналистом, будут наказаны.

Мария Захарова, являясь официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации, подтвердила информацию о трагическом случае, который произошел с журналистом Ростиславом Журавлевым.

Она заявила, что виновных обязательно привлекут к ответственности. Захарова также подчеркнула, что наказание понесут не только те, кто осуществил злодеяние, но и поставщики самих кассетных боеприпасов, в результате разрыва которых и погиб журналист.

Маргарита Симоньян, являясь главным редактором RT, а также Международного информационного агентства «Россия сегодня», соболезнует из-за гибели военного корреспондента РИА Новости.