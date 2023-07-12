«Захотел переехать»: клещ прицепился к туристу на Байкале, а укусил в Москве
Россияне удивила история мужчины, который прокатил клеща от Байкала до Москвы
Фото: [freepik.com]
Мужчина перевез зараженного клеща от Байкала до Москвы. Насекомое укусило его только спустя неделю, сообщает SHOT.
Клещ пролетел четыре тысячи километров вместе с ветровкой молодого человека. Теперь у парня подозрение на боррелиоз, он вынужден в экстренном порядке проходить обследования и пытаться остановить болезнь на раннем этапе.
Клещ опасен тем, что переносит возбудитель, способный привести к развитию перикардита, менингита и хронического Лайм-артрита.
«Вот гад. В Москву захотел переехать, чтоб по плитке нашей поползать»; «Пусть мужик этот скажет спасибо, что наш байкальский медведь на его ветровку не прилип»; «Ну а что поделать, Москва уже давно не для москвичей», — прокомментировали новость россияне.
Ранее сообщалось, что более шести тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей.