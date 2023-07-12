«Захотел переехать»: клещ прицепился к туристу на Байкале, а укусил в Москве

Мужчина перевез зараженного клеща от Байкала до Москвы. Насекомое укусило его только спустя неделю, сообщает SHOT.

Клещ пролетел четыре тысячи километров вместе с ветровкой молодого человека. Теперь у парня подозрение на боррелиоз, он вынужден в экстренном порядке проходить обследования и пытаться остановить болезнь на раннем этапе.

Клещ опасен тем, что переносит возбудитель, способный привести к развитию перикардита, менингита и хронического Лайм-артрита.

«Вот гад. В Москву захотел переехать, чтоб по плитке нашей поползать»; «Пусть мужик этот скажет спасибо, что наш байкальский медведь на его ветровку не прилип»; «Ну а что поделать, Москва уже давно не для москвичей», — прокомментировали новость россияне.

Ранее сообщалось, что более шести тысяч жителей Нижегородской области пострадали от укусов клещей.