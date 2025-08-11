Захват двух сестер в Дагестане обернулся для жителя Тарумовского района арестом

В Дагестане арестовали жителя Тарумовского района, который удерживал в заложниках экс-супругу и ее сестру. Мужчина будет находиться под арестом два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Ночью 62-летний дагестанец, вооруженный охотничьим ружьем, проник в дом своей бывшей жены. Вместе с ней находилась и ее сестра. Мужчина взял женщин в заложницы.

На преступление его толкнуло несогласие с решением суда по бракоразводному процессу. Он требовал пригласить к нему районного судью и представителя прокуратуры.

Агрессивного мужчину успешно обезвредили сотрудники МВД Дагестана и бойцы СОБР "Ястреб-Каспий" управления Росгвардии. Женщин освободили. С ними все в порядке.

