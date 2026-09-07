Грибы дороже жизни: мэр Братска поразился беспечности горожан во время эвакуации раненого

В лесопарковой зоне Братска Иркутской области раненый медведь совершил нападение на охотника, находившегося в засаде. Охотничья группа несколько дней выслеживала хищника, регулярные выходы которого к Храму Всех Святых и улице Муханова угрожали горожанам. Как сообщил мэр Братска Александр Дубровин, пострадавшего экстренно госпитализировали. Глава города призвал жителей воздержаться от походов в лес за грибами из-за риска повторного появления хищников. Об этом сообщает портал Лента.ру.