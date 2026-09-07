Грибы дороже жизни: мэр Братска поразился беспечности горожан во время эвакуации раненого

Life.ru: в Братске раненый медведь напал на охотника в лесополосе

Общество

В лесопарковой зоне Братска Иркутской области раненый медведь совершил нападение на охотника, находившегося в засаде. Охотничья группа несколько дней выслеживала хищника, регулярные выходы которого к Храму Всех Святых и улице Муханова угрожали горожанам. Как сообщил мэр Братска Александр Дубровин, пострадавшего экстренно госпитализировали. Глава города призвал жителей воздержаться от походов в лес за грибами из-за риска повторного появления хищников. Об этом сообщает портал Лента.ру.

Детали происшествия и предупреждение от городских властей

Ключевые факты о нападении хищника и оперативной обстановке в Братске:

  • Обстоятельства атаки: Группа специалистов выслеживала медведя, заходившего в жилые кварталы и к храму. В ходе проведения операции раненый зверь внезапно атаковал одного из охотников.
  • Госпитализация: Пострадавшего эвакуировали из леса и доставили в медицинское учреждение. Данные о степени тяжести его состояния уточняются.
  • Беспечность горожан: Мэр города отметил, что во время транспортировки раненого охотника навстречу группе продолжали идти грибники, не осознававшие опасности.
  • Предупреждение мэра: Александр Дубровин призвал братчан временно отказаться от прогулок и сбора грибов в лесополосе, подчеркнув, что хищники часто возвращаются на прежние места.

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