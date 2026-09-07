Грибы дороже жизни: мэр Братска поразился беспечности горожан во время эвакуации раненого
Life.ru: в Братске раненый медведь напал на охотника в лесополосе
В лесопарковой зоне Братска Иркутской области раненый медведь совершил нападение на охотника, находившегося в засаде. Охотничья группа несколько дней выслеживала хищника, регулярные выходы которого к Храму Всех Святых и улице Муханова угрожали горожанам. Как сообщил мэр Братска Александр Дубровин, пострадавшего экстренно госпитализировали. Глава города призвал жителей воздержаться от походов в лес за грибами из-за риска повторного появления хищников. Об этом сообщает портал Лента.ру.
Детали происшествия и предупреждение от городских властей
Ключевые факты о нападении хищника и оперативной обстановке в Братске:
- Обстоятельства атаки: Группа специалистов выслеживала медведя, заходившего в жилые кварталы и к храму. В ходе проведения операции раненый зверь внезапно атаковал одного из охотников.
- Госпитализация: Пострадавшего эвакуировали из леса и доставили в медицинское учреждение. Данные о степени тяжести его состояния уточняются.
- Беспечность горожан: Мэр города отметил, что во время транспортировки раненого охотника навстречу группе продолжали идти грибники, не осознававшие опасности.
- Предупреждение мэра: Александр Дубровин призвал братчан временно отказаться от прогулок и сбора грибов в лесополосе, подчеркнув, что хищники часто возвращаются на прежние места.