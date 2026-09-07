След размером больше ноги 46-го: грибники наткнулись на огромного медведя у угольных отвалов Кузбасса

В окрестностях одного из угольных предприятий Кузбасса местные грибники обнаружили медведя, который прогуливался вдоль отработанных отвалов и разорял муравейники, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Фотографиями следов, оставленных лесным обитателем, читатели поделились с редакцией издания. Автор удивлен тем, насколько огромные следы были оставлены животным.

«Чтобы было понятно, насколько крупный медведь, сравнил его след со своей ногой 46-го размера, впечатляет», — комментирует автор снимков.

По информации издания, с начала 2026 года поступило уже 35 сообщений о появлении косолапых вблизи людей, тогда как за весь прошлый год таких обращений было суммарно 30. Впрочем, это лишь промежуточные цифры по состоянию на конец августа — окончательная статистика станет известна в начале сентября.

Причиной участившихся контактов, по имеющейся информации, стал голод в тайге: кедровый орех в этом году не уродился, и звери массово двинулись к людям с сопредельных территорий. Подобная ситуация, как подчеркивается, не наблюдалась с 2008 года. В первую очередь медведей привлекают сильные запахи, источником которых служат мусор и пищевые отходы. Кроме того, специалисты называют и другую возможную причину — естественную миграцию популяции.

Ранее сообщалось, что раненый медведь покалечил охотника в Братске.