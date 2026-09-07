Хищение на миллионы: к резонансному делу о гибели выборгского депутата добавили новую статью
РИА Новости: дело об убийстве депутата Петрова объединили с эпизодом о краже
Расследование резонансного убийства депутата из Выборга Александра Петрова, произошедшего в 2020 году, объединили в одно производство с уголовным делом о хищении имущества в особо крупном размере. Ранее по этому делу были задержаны и помещены в СИЗО миллиардер Илья Трабер и его бизнес-партнер Владимир Даниленко, однако на данный момент обвинения в организации заказного убийства со всех фигурантов сняты, и они находятся на свободе. Об этом информирует агентство РИА Новости.
Детали расследования и процессуальные изменения
Ключевые факты по делу об убийстве Александра Петрова и новому эпизоду:
- Соединение дел: В одно производство с делом об убийстве по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) объединили дело, возбужденное по факту кражи в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).
- Обстоятельства преступления: 24 октября 2020 года 61-летний депутат Александр Петров был застрелен неизвестным в своем доме под Выборгом.
- Снятие обвинений с фигурантов: В июне по делу были арестованы бизнесмен Илья Трабер (совладелец «Приморского УПК»), Владимир Даниленко, а также Алисултан Надирбеков и Саид Саладинов. В настоящее время уголовное преследование всех четверых за отсутствием состава/показаний прекращено, обвинения сняты, фигуранты освобождены.
- Показания свидетеля: Поводом для первоначального задержания предпринимателей стали показания их бывшего водителя Игоря Лыкова, которые защита назвала оговором из личной мести.