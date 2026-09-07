Хищение на миллионы: к резонансному делу о гибели выборгского депутата добавили новую статью

Расследование резонансного убийства депутата из Выборга Александра Петрова, произошедшего в 2020 году, объединили в одно производство с уголовным делом о хищении имущества в особо крупном размере. Ранее по этому делу были задержаны и помещены в СИЗО миллиардер Илья Трабер и его бизнес-партнер Владимир Даниленко, однако на данный момент обвинения в организации заказного убийства со всех фигурантов сняты, и они находятся на свободе. Об этом информирует агентство РИА Новости.