Отдельная строка в чеке: как изменится расчет за отели при новой схеме уплаты налога

ТАСС: отели предлагают выносить туристический налог отдельной строкой в чеке

Общество

Российский союз туриндустрии (РСТ), Гостиничная ассоциация и ФРиО направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложение по реформированию туристического налога. Объединения предлагают сделать непосредственным плательщиком налога самого туриста, зафиксировать сборы в суточной ставке, выделить сумму отдельной строкой в чеке и предоставить отелям инвестиционный вычет при проведении ремонта и реконструкции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Ключевые предложения по реформе туристического налога

Основные изменения и инициативы, представленные отельерами:

  • Смена юридического статуса: Переложить статус плательщика налога с средств размещения на туристов. Гостиницы в этой схеме станут налоговыми агентами, исчисляющими и перечисляющими взнос в бюджет.
  • Прозрачность расчетов: Сумма налога будет прописываться в чеке отдельной строкой, показывая четкое разделение между стоимостью проживания и публичным платежом.
  • Фиксированный размер: Переход от процентной ставки за проживание к твердой сумме за человека в сутки.
  • Инвестиционный вычет: Введение налоговых льгот и вычетов для средств размещения, направляющих прибыль на модернизацию, капремонт и обновление номерного фонда.
  • Позиция бизнеса: Президент РСТ Илья Уманский отметила, что речь идет не об абсолютном увеличении финансовой нагрузки, а о перераспределении юридических ролей, чтобы отели не уплачивали налог из собственной маржи.

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