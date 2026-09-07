Отдельная строка в чеке: как изменится расчет за отели при новой схеме уплаты налога

Основные изменения и инициативы, представленные отельерами:

Смена юридического статуса: Переложить статус плательщика налога с средств размещения на туристов. Гостиницы в этой схеме станут налоговыми агентами, исчисляющими и перечисляющими взнос в бюджет.

Прозрачность расчетов: Сумма налога будет прописываться в чеке отдельной строкой, показывая четкое разделение между стоимостью проживания и публичным платежом.

Фиксированный размер: Переход от процентной ставки за проживание к твердой сумме за человека в сутки.

Инвестиционный вычет: Введение налоговых льгот и вычетов для средств размещения, направляющих прибыль на модернизацию, капремонт и обновление номерного фонда.