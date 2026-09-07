Отдельная строка в чеке: как изменится расчет за отели при новой схеме уплаты налога
ТАСС: отели предлагают выносить туристический налог отдельной строкой в чеке
Российский союз туриндустрии (РСТ), Гостиничная ассоциация и ФРиО направили главе Минэкономразвития Максиму Решетникову предложение по реформированию туристического налога. Объединения предлагают сделать непосредственным плательщиком налога самого туриста, зафиксировать сборы в суточной ставке, выделить сумму отдельной строкой в чеке и предоставить отелям инвестиционный вычет при проведении ремонта и реконструкции. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Ключевые предложения по реформе туристического налога
Основные изменения и инициативы, представленные отельерами:
- Смена юридического статуса: Переложить статус плательщика налога с средств размещения на туристов. Гостиницы в этой схеме станут налоговыми агентами, исчисляющими и перечисляющими взнос в бюджет.
- Прозрачность расчетов: Сумма налога будет прописываться в чеке отдельной строкой, показывая четкое разделение между стоимостью проживания и публичным платежом.
- Фиксированный размер: Переход от процентной ставки за проживание к твердой сумме за человека в сутки.
- Инвестиционный вычет: Введение налоговых льгот и вычетов для средств размещения, направляющих прибыль на модернизацию, капремонт и обновление номерного фонда.
- Позиция бизнеса: Президент РСТ Илья Уманский отметила, что речь идет не об абсолютном увеличении финансовой нагрузки, а о перераспределении юридических ролей, чтобы отели не уплачивали налог из собственной маржи.