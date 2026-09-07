Мусор лежит по три дня: мэр Инна Щеглова заявила о сбоях в вывозе отходов в Чите
ЗабНьюс: мэр Инна Щеглова заявила о сбоях в вывозе отходов в Чите
Администрация города Читы взяла на ручной контроль ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов из-за массовых жалоб жителей на регионального оператора «Олерон+». В ходе планового заседания 7 сентября мэр Инна Щеглова раскритиковала работу подрядчика, указав на трехдневные задержки в вывозе мусора, разрастание свалок и угрозу размножения бродячих собак. Городские власти готовят официальные обращения в краевое Министерство природных ресурсов. Об этом сообщает сетевое издание ЗабНьюс.
Суть претензий к регоператору и последствия сбоев
Ключевые факты и заявления городских властей Читы:
- Масштаб задержек: Сроки вывоза мусора с контейнерных площадок нарушаются, в результате чего отходы накапливаются и не вывозятся до трех дней подряд.
- Экологические и санитарные риски: Переполненные мусорные баки создают привлекательную кормовую базу для стай бездомных животных, а накопленный мусор разносится ветром по дворам и улицам города.
- Оценка мэрии: Мэр Инна Щеглова охарактеризовала текущее отношение компании «Олерон+» к своим обязанностям как «полное бездействие».
- Реакция властей: Ситуация переведена на ручной контроль администрации. Готовятся официальные обращения и претензионные письма в региональное Минприроды и руководству «Олерон+».