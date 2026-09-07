Мусор лежит по три дня: мэр Инна Щеглова заявила о сбоях в вывозе отходов в Чите

Администрация города Читы взяла на ручной контроль ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов из-за массовых жалоб жителей на регионального оператора «Олерон+». В ходе планового заседания 7 сентября мэр Инна Щеглова раскритиковала работу подрядчика, указав на трехдневные задержки в вывозе мусора, разрастание свалок и угрозу размножения бродячих собак. Городские власти готовят официальные обращения в краевое Министерство природных ресурсов. Об этом сообщает сетевое издание ЗабНьюс.