Заключенный в США четверть века ждал казнь, а потом его оправдали и отпустили

Заключенный в США прождал казнь 25 лет, а потом его оправдали и отпустили
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В американском штате Огайо Элвуда Джонса освободили после 25 лет в ожидании смертной казни. Приговор отменили из-за недостатка доказательств. The Telegraph сообщает, что Джонса осудили за убийство 67-летней Роды Натан в пригороде города Цинциннати Блу-Аш.
По данным следствия, женщина обнаружила грабителя в своём номере. В тот день Джонс, который тогда работал в этом отеле, был на смене.
Мужчина провёл более четверти века в камере смертников, ожидая исполнения приговора. В декабре 2022 года суд предоставил ему право на повторное рассмотрение дела, признав, что прокуратура скрыла от защиты ключевые доказательства.
Суд вынес решение в пользу защитников Джонса, признав, что следствие не предоставило достаточных доказательств вины мужчины.
