В американском штате Огайо Элвуда Джонса освободили после 25 лет в ожидании смертной казни. Приговор отменили из-за недостатка доказательств. The Telegraph сообщает, что Джонса осудили за убийство 67-летней Роды Натан в пригороде города Цинциннати Блу-Аш.

По данным следствия, женщина обнаружила грабителя в своём номере. В тот день Джонс, который тогда работал в этом отеле, был на смене.

Мужчина провёл более четверти века в камере смертников, ожидая исполнения приговора. В декабре 2022 года суд предоставил ему право на повторное рассмотрение дела, признав, что прокуратура скрыла от защиты ключевые доказательства.

Суд вынес решение в пользу защитников Джонса, признав, что следствие не предоставило достаточных доказательств вины мужчины.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Киева нашли исполнителя для подрыва газопровода в Подмосковье. Они предложили за диверсию огромные суммы в долларах.