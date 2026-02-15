Закон встал на сторону жильцов: управляющие компании попали на миллион из-за списков должников

В Государственной Думе напомнили руководству управляющих компаний о серьезных последствиях за обнародование данных о должниках по коммунальным услугам. Размещение фамилий неплательщиков в подъездах или публикация соответствующих списков в сети интернет признается нарушением федерального законодательства, сообщает ТАСС .

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов разъяснил, что подобные действия без предварительного получения согласия от граждан квалифицируются как противоправные. По его словам, распространение личных сведений, включающих фамилию, имя или отчество жильца, подпадает под действие норм о защите персональных данных.

Административная ответственность за такое правонарушение для юридических лиц предусматривает существенные денежные взыскания. Первичное нарушение обойдется управляющей компании в сумму от 300 до 700 тысяч рублей. В случае если организация попадется на аналогичном нарушении повторно, размер штрафа возрастает до 1,5 миллиона рублей.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.