Законно ли это: Роспотребнадзор оценил платные туалеты в заведениях общепита
Клопс: с калининградки потребовали 200 рублей за туалет в прибрежном кафе
В калининградском курортном городе Пионерском отдыхающая столкнулась с неприятной ситуацией: в ресторане на первой линии за право воспользоваться туалетом с нее потребовали 200 рублей. Поводом для обращения в СМИ стала не только сумма, но и неработающий безналичный расчет в городском муниципальном туалете, пишет Клопс.
- Защита прав потребителей: В Роспотребнадзоре отметили, что требовать плату за туалет с клиентов заведения незаконно — это навязывание платных услуг. По закону клиент имеет право на бесплатный санузел.
- Кто считается потребителем: Юрист Петр Губенко пояснил, что бесплатный доступ в туалет положен не только тем, кто уже сделал заказ, но и тем, кто только намеревается воспользоваться услугами общепита. Однако на прохожих «с улицы», не планирующих покупать еду или напитки, это правило не распространяется.
- Аргументы рестораторов: Представители общепита заявляют, что большой поток пляжников создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Это требует найма дополнительного персонала для уборки, что ведет к росту цен в меню и снижению конкурентоспособности.
- Куда жаловаться: Подобное объявление не влечет автоматическую проверку заведения, но граждане могут подать официальную жалобу в Роспотребнадзор для вынесения заведению предостережения.