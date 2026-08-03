Законно ли это: Роспотребнадзор оценил платные туалеты в заведениях общепита

Защита прав потребителей: В Роспотребнадзоре отметили, что требовать плату за туалет с клиентов заведения незаконно — это навязывание платных услуг. По закону клиент имеет право на бесплатный санузел.

Кто считается потребителем: Юрист Петр Губенко пояснил, что бесплатный доступ в туалет положен не только тем, кто уже сделал заказ, но и тем, кто только намеревается воспользоваться услугами общепита. Однако на прохожих «с улицы», не планирующих покупать еду или напитки, это правило не распространяется.

Аргументы рестораторов: Представители общепита заявляют, что большой поток пляжников создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру. Это требует найма дополнительного персонала для уборки, что ведет к росту цен в меню и снижению конкурентоспособности.