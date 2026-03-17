Закроют на 15 суток: какое слово в общественном месте поставит крест на всю жизнь

Россиянам следует знать, что использование нецензурной лексики в общественных местах может обернуться серьезными санкциями вплоть до реального лишения свободы. В интервью РИА Новости член Ассоциации юристов России Дмитрий Макаров напомнил о действующих нормах законодательства, регулирующих этот вопрос.

По словам эксперта, нецензурная брань, демонстративно нарушающая общественный порядок, квалифицируется как мелкое хулиганство. Ответственность за такое поведение наступает по статье 20.1 КоАП РФ. Нарушителю грозит либо денежное взыскание в размере от 500 до 1 тыс. рублей, либо административный арест сроком до 15 суток.

Юрист уточнил, что более суровое наказание предусмотрено, если брань была адресована конкретному лицу и носила оскорбительный характер. В этом случае дело рассматривается по статье 5.61 КоАП РФ «оскорбление». Для обычного гражданина штраф по данной статье может достигать 5 тыс. рублей. При этом для должностных лиц санкции выше — до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц максимальная сумма взыскания составляет уже 200 тыс. рублей.