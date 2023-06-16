Закрыть нельзя оставить: в Госдуме высказались о возможном запрете особых помещений в аэропортах

Люди, зависимые от курения, тяжело переносят периоды, когда вынуждены воздержаться от этой вредной привычки. Законотворцы пошли навстречу гражданам и вернули комнаты для курения в российские авиагавани годами ранее. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 27 декабря 2019 года.

Однако не всех это устраивает. Недавно депутат Госдумы и глава общественной организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев высказался против любых полумер в этом вопросе.

«Снимать огромные деньги»

Парламентарий считает, что надо закрыть подобные помещения в аэропортах.

«Надо закрыть эти курилки. Я против любой формы курилок. Считаю, что это неправильно, это как отстойники», — подчеркнул депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Хамзаев отметил, что курилки в аэропортах — «отвратительное зрелище».

«Я считаю, что людей надо не в курилки запихивать, а давать им возможности и программу, чтобы они бросили курить. Курилки выгодны не курильщикам, а компаниям, которые продают сигареты», — высказался политик.

Собеседник добавил, что реализующие табак компании следовало бы обременять дополнительными налогами.

«В первую очередь надо снимать с этих компаний огромные деньги в виде дополнительных налоговых обременений и тратить их на какие-то ценные программы», — подчеркнул депутат Госдумы.

Новые планы

Напомним, курилки действуют во многих российских аэропортах. К примеру, в аэропорту Шереметьево установлены семь крытых павильонов для курения на привокзальных площадях терминалов. Они рассчитаны на 12-14 человек, оборудованы вентиляционными системами и изолированы от остальных помещений.

В аэропорту Жуковский сейчас помещений для курения на территории пассажирского терминала нет. Но, как пояснили в пресс-службе воздушной гавани, их планируют создать при первой возможности.

«Дело в том, что на момент проектирования и строительства терминала в России действовал полный запрет на курение в здании аэропорта. Планы по появлению соответствующих помещений рассматриваются в рамках проектных работ по расширению пассажирского терминала, возобновленных в 2023 году в связи со значительным ростом пассажиропотока аэропорта», — рассказали в пресс-службе корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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