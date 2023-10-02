Закрытие гольф-сезона состоялось в Московской области

Вчера в гольф-клубе «Сильные фигуры» в Дмитровском округе состоялось закрытие гольф-сезона и прошел последний в этом году турнир по гольфу в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

Участниками турнира стали известные государственные деятели, олимпийские чемпионы и призеры олимпийских игр по различным видам спорта, бизнесмены, в том числе, представители марокканского бизнеса, а также любители гольфа. Подробности о прошедшем мероприятии можно узнать здесь.

«Мы очень рады на такой мажорной ноте завершить этот сложный гольф-сезон. Первый октябрьский день порадовал нас солнечной погодой, рады, что в клуб приехало много гостей, наших друзей, партнеров и спонсоров. На турнире по керлингольфу яблоку негде было упасть», — сказал организатор фестиваля Евгений Ковтун.

Отметим, что генеральным партнером фестиваля является ОАО «РЖД». Он проводится при поддержке Минспорта России, Минцифры России, МИДа России.

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