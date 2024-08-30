Заложили капсулу времени: Строительство новой школы стартовало в подмосковном ЖК «1-й Шереметьевский»

Торжественная церемония закладки капсулы времени с письмом для будущих поколений, приуроченная к старту строительства школы, состоялась в жилом комплексе «1-й Шереметьевский» городского округа Химки. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие глава Химок Дмитрий Волошин, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, директор проекта ГК ФСК Марк Рябков, а также жители микрорайона Подрезково.

«Символично, что именно сегодня, в преддверии Дня знаний, мы даем старт строительству новой школы. Жители микрорайона Подрезково очень ждут ее открытия. Современная школа станет новым импульсом в развитии сферы образования и положит начало новому этапу формирования инфраструктуры микрорайона», — подчеркнул Дмитрий Волошин.

Четырехэтажную школу возводят на территории жилого комплекса на улице Комсомольской. Она рассчитана на тысячу сто учеников, а ее площадь составляет чуть менее двадцати тысяч квадратных метров. Центральную часть территории школы займет сквер с зеленой зоной.

Напоминаем, что помимо общеобразовательной школы на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» предусмотрено строительство муниципального детского сада на 400 мест. Возведение объекта девелопер планирует начать в первом квартале 2025 года.