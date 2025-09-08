Заменит ли ИИ исчезнувших мигрантов? Мнение экспертов

К 2030 году активное внедрение генеративного искусственного интеллекта способно обеспечить дополнительный прирост экономики России в размере 4,5 трлн рублей.

Согласно исследованию РАНХиГС, представленному в докладе «Кадровый код: будущее рынка труда с генеративным ИИ», столь значительный эффект обусловлен потенциальным увеличением ВВП на 2,5% при переходе от базового сценария развития к технологическому, сообщает «Коммерсантъ».

Авторы исследования подчеркивают, что традиционные методы преодоления кадрового дефицита в стране практически исчерпаны. Иммиграционные источники перестали быть надежным ресурсом, а трудоустройство социально уязвимых групп населения (подростков, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями) демонстрирует низкую экономическую эффективность. Эта проблема усугубляется рекордно низким уровнем безработицы, который, по данным Росстата, не превышает 2,5%. В сложившихся условиях ключевым решением становится повышение производительности труда за счет автоматизации.

Специалисты РАНХиГС прогнозируют, что внедрение ИИ-решений позволит повысить эффективность труда на 15–20%. Такой скачок станет возможным благодаря автоматизации рутинных операций, что сэкономит до 30% рабочего времени сотрудников и ускорит процесс принятия управленческих решений.

Например, в обрабатывающей промышленности генеративный ИИ может удовлетворить до 65% потребности в кадрах. Это означает, что предприятия смогут наращивать производственные мощности без фактического увеличения числа сотрудников. Наиболее впечатляющие перспективы технологии открываются в финансовом секторе, где существует возможность полного устранения кадрового дефицита. Даже в добывающих отраслях, где потенциал автоматизации традиционно ниже, генеративный ИИ поможет компенсировать нехватку 20–30% специалистов.

