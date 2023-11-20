Замглавы городского округа Подольск встретился с призывниками

В военкомате на Большой Серпуховской в городском округе Подольск сегодня приняли 39 призывников. Среди них – ребята разного возраста, от 18 до 27 лет. Они прошли медосмотр, сверили документы и сдали дактилоскопию.

С напутствием к будущим военнослужащим обратился замглавы администрации городского округа Подольск Андрей Крючков. Он пожелал ребятам успехов в службе. Также призывников провожали родные и близкие.

После торжественной церемонии ребята направились к автобусу – чтобы ехать в областной сборный пункт, расположенный в Балашихе. Там их ожидает прохождение призывной комиссии, оформление персональной электронной карты, распределение по родам войск. Направлять на новые территории солдат срочной службы не будут.

Кстати, выпускники Подольской автошколы «ДОСААФ» смогут служить в наиболее престижных местах, об этом рассказал начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Кумейко. Дело в том, что военно-учетная специальность «Водитель с категорией «С» очень востребована.

В этом году из городского округа Подольск в рамках осеннего призыва на службу направились 172 человека. Призвано 292, всего в планах – 350.