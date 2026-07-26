Замглавы Подольска проинспектировал проблемный дом в Климовске

Заместитель главы городского округа Подольск Александр Золотов совместно с представителями профильных служб провел выездной обход в микрорайоне Климовск. Поводом стали обращения жителей дома №20В на улице Заводской. В ходе осмотра комиссия зафиксировала ряд нарушений — от состояния входной группы до работы датчика освещения, — по каждому из которых даны поручения с конкретными сроками.

В центре внимания оказался многоквартирный дом, где жители пожаловались на запущенность придомовой территории и подъездов. По итогам визита управляющей компании поручено до 10 августа отремонтировать крыльцо и элементы входной группы. Также запланированы косметические работы: покраска и обустройство бордюров. Отдельное замечание коснулось автоматического датчика света на входе — его предписано восстановить в ближайшее время.

Кроме того, для решения вопросов с подвальным помещением направят бригаду водоканала. Александр Золотов подчеркнул, что ход устранения недостатков будет держать на личном контроле, а все выявленные проблемы должны быть оперативно решены.