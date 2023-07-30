Замминистра экономики Грузии: страна должна быть открыта для прибывших морем туристов

Грузия должна быть открыта для туристов, прибывающих разными видами транспорта, в том числе и морским, заявил замминистра экономики страны Гурам Гурамишвили.

Высокопоставленный чиновник отреагировал на прибытие в Батуми круизного лайнера с российскими туристами на борту. Событие вызвало неоднозначную реакцию у граждан Грузии. Некоторые из них в знак протеста собрались в порту Батуми с плакатами. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие лайнера в Батуми российской провокацией.

Гурамишвили подчеркнул, что круизный лайнер Astoria Grande не находится под санкциями какой-либо страны.

Судно ходит под флагом Палау и в Батуми зашло из турецкого Трабзона. Судовладельческая компания зарегистрирована на Сейшельских островах.

С 29 июля по 5 августа Astoria Grande выполняет очередной рейс по маршруту Сочи – Трабзон – Батуми – Амасра – Стамбул – Сочи. На сайте оператора лайнера сообщается, что на борту судна в этом рейсе будут, помимо пассажиров, звездные российские исполнители и телеведущие канала RU.TV. В Батуми на 31 июля, день прибытия лайнера, намечена новая акция протеста.