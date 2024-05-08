Агроном Воробьев перечислил способы защиты сада и огорода от майских заморозков

В Центральную Россию пришла волна похолодания. Жителей ряда регионов РФ ожидают заморозки и даже снегопады. По словам агронома Михаила Воробьева, больше всего от снега и заморозков страдают бутоны цветущих растений, в такую погоду не происходит и опыления, потому то пчелы не летают. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что для других растений снегопад не приносит опасности, поскольку при формировании снега выделяется тепло, особенно при нулевой температуре.

По мнению специалиста, подмерзнут от такой погоды смородина, крыжовник, слива, могут также пострадать яблони, абрикосы. Заморозки могут стать и приговором помидорам, огурцам, перцам, баклажанам, высаженным в открытый грунт, что в любом случае значительно отодвинет сроки созревания и уменьшит качество и объем овощей. Поэтому важно накрывать культуры всем - пленкой, укрывным материалом, одеялом, покрывалами, любыми тканями. Чтобы сберечь цветы или завязи на плодовых деревьях и кустах можно поджигать на участке дымовые шашки.