Замоскворецкий суд отклонил иск Земфиры о снятии с нее статуса иноагента

Известная певица ранее неоднократно критиковала и осуждала действия властей по поводу начала действия специальной операции на Украине. Она делала это как в социальных сетях, так и размещая свои видео на различных хостингах. Финансовый мониторинг счетов Земфиры выявил, что она при этом неоднократно получала финансирование из зарубежных источников, и поэтому ее признали иноагентом. Это произошло еще в феврале этого года.

Об этом сообщило ТАСС. Представитель певицы в суде при рассмотрении иска пытался доказать, что публикация видео не является изъявлением политической позиции, а всего лишь частным мнением. Судья не согласилась с такой трактовкой вопроса, и поэтому отклонила иск с требованием признать незаконным данное решение.