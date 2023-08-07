В последние дни российские военнослужащие усилили натиск, нацелившись на Харьковскую область, они планировали взять под контроль северо-восточный регион. Европейское издание отметило, что наступление российской армии началось с череды крупных поражений войск Украины на Запорожском направлении. Всего за несколько недель армии России удалось освободить от влияния киевского режима несколько поселений.

В Минобороны РФ также сообщили, что российские отряды существенно улучшили положение возле населенных пунктов Ольшана и Першотравневое. Всего за три дня военные смогли продвинуться на 11 километров вдоль линии фронта и на три километра углубиться в оборону ВСУ.