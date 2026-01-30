«Заперт в четырех стенах». В Москве спасатели МЧС вызволяли посетителя из общественного туалета

В Москве вечером 29 января произошел курьезный, но тревожный инцидент. На улице Профсоюзной консьержка, ответственная за обслуживание общественного туалета, поспешно покинула рабочее место, не удостоверившись, что в помещении никого не осталось. В результате один из посетителей оказался запертым в туалете.

Отчаявшись самостоятельно выбраться, мужчина был вынужден обратиться за помощью к спасателям. На вызов оперативно прибыла бригада МЧС. Им пришлось прибегнуть к радикальной мере — распилу металлической решетки, чтобы освободить пленника. Параллельно специалисты оказывали мужчине психологическую поддержку, пытаясь снять стресс от неожиданного заключения.

Как сообщает телеграм-канал Shot, медики, осмотревшие пострадавшего после эпизода, не нашли у него физических повреждений. Однако, вероятно, инцидент не прошел бесследно для его душевного состояния.

