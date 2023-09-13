Запущенный ВСУ на Донецк огромный украинский флаг упал прямо в навоз в свинарнике
Фото: [скриншот с видео]
Украинские боевики из подконтрольной ВСУ Авдеевки запустили в небо ДНР в сторону Донецка, в знак протеста против прошедших на выходных в республике выборов, внушительных размеров сине-желтый флаг.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, украинский прапор, как ни старался, не смог дотянуть до Донецка и рухнул на свинарник в пригороде столицы ДНР. Причем опустился он прямо в свиной навоз.
«Достойное окончание полета тряпки, запущенной с Авдеевки», — говорит на видео работник сельхозпредприятия ДНР.
Произошедшее уже вызвало гору насмешек в российском сегменте соцсетей и негодование украинских свидомых.