Запущенный ВСУ на Донецк огромный украинский флаг упал прямо в навоз в свинарнике

Украинские боевики из подконтрольной ВСУ Авдеевки запустили в небо ДНР в сторону Донецка, в знак протеста против прошедших на выходных в республике выборов, внушительных размеров сине-желтый флаг.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, украинский прапор, как ни старался, не смог дотянуть до Донецка и рухнул на свинарник в пригороде столицы ДНР. Причем опустился он прямо в свиной навоз.

«Достойное окончание полета тряпки, запущенной с Авдеевки», — говорит на видео работник сельхозпредприятия ДНР.

Произошедшее уже вызвало гору насмешек в российском сегменте соцсетей и негодование украинских свидомых.